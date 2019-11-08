В Азербайджане сохранится теплая погода

8 ноября 2019 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер южный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 10-13, днем - 17-21, в Баку ночью -11-13, днем - 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-60 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер западный.

Ночью - 6-11, днем - 18-23, в горах ночью - 3-8, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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