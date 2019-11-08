Более 100 человек получили охотничьи билеты в Службе ASAN – минэкологии Азербайджана

8 ноября 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За последние два месяца более 100 человек получили охотничьи билеты в Службе "ASAN".

Об этом сказал директор департамента министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, пока выдача охотничьих билетов иностранным гражданам не планируется. Ализаде пояснил, что для получения разрешения на охоту граждане должны обращаться в региональные управления по месту жительства: "Для получения разрешения гражданин предъявляет охотничий билет. Цена разрешения на охоту варьируется в зависимости от вида птиц и животных. В постановлении Кабмина № 176 указан коэффициент оплаты, установленный по каждому виду».

Ализаде напомнил, что размеры штрафа за незаконную охоту приведены в Кодексе об административных проступках и варьируют от 1000 до 2000 манатов: «Как местные, так и иностранные граждане платят штраф в зависимости от объекта охоты. Если ущерб, нанесенный природе, превысит 400 манатов, то в отношении нарушителя возбуждается уголовное дело».

Он добавил, что два дня назад в охотничьем хозяйстве Махмудчала за нарушение правил охоты были задержаны два гражданина одной арабской страны.

По его словам, каждый из них был оштрафован на 2000 манатов: «Сделано обращение в Государственную миграционную службу по их выдворению или пресечению дальнейшего въезда в страну».

Ализаде добавил, что факты незаконной охоты чаще происходят осенью и зимой.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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