Минздрав Азербайджана: Мы не несем ответственность за рекламу лекарств

БАКУ/Trend/ - Министерство здравоохранения Азербайджана прокомментировало рекламирование лекарств в СМИ и социальных сетях посредством упоминания названия ведомства.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на министерство, эта реклама не имеет никакого отношения к ведомству.

"Министерство не несет ответственности за распространение упомянутой рекламы. Из Республиканского центра диагностики сообщили, что там не работает такой человек. Мошенники попытались осуществить продажу лекарственных препаратов для похудения, поделившись фотографией главного детского онколога России Мамеда Алиева", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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