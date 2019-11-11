Землетрясение в Иране ощущалось в Джульфе и Ордубаде

11 ноября 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 04:58 по местному времени в 103 километрах к юго-западу от Нахчыванской сейсмостанции зарегистрировано землетрясение.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при НАНА, магнитуда землетрясения составила 4,5, а глубина эпицентра - 10 километров.

Подземные толчки слабо ощущались в Джульфинском и Ордубадском районах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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