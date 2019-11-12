В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)

12 ноября 2019 18:12 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 17:54)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана», сообщает во вторник Trend.

В проекте, реализованном при организации Центра Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, в этом году участвовали команды 49 вузов.

На мероприятии было отмечено, что проект, который ежегодно проводится, начиная с 2014 года, нацелен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сохранение и пропаганда среди молодежи наследия великого лидера, а также повышение интереса к науке и просветительским соревнованиям у молодежи.

Нынешнее соревнование проводится 12 ноября – в день Конституции. Первая Конституция независимого Азербайджана, подготовленная под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, была принята всенародным голосованием именно в этот день.

На мероприятии был показан видеоролик с выступлением великого лидера в связи с Днем Конституции.

Было объявлено, что команды, участвующие в соревновании знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана», с целью подготовки с 29 октября по 7 ноября посещали Музей Гейдара Алиева, ознакомились с собранными здесь экспонатами и информацией, фото и видеоматериалами.

Затем был продемонстрирован видеоролик о подготовке студентов к соревнованию.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
  • В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)
Новости по теме
В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО)
Общество 17:54
В Центре Гейдара Алиева прошел концерт ритм-группы «Натиг» (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 10 ноября 23:31
В Центре Гейдара Алиева выступил известный пианист и композитор Руслан Агабабаев (ФОТО)
Общество 7 ноября 10:53
В Центре Гейдара Алиева пройдет концерт Московского камерного оркестра “Musica Viva” (ВИДЕО)
Общество 5 ноября 12:01
В Центре Гейдара Алиева откроется выставка работ фотографа Якова Халипа
Общество 4 ноября 10:47
В Центре Гейдара Алиева состоялась лекция специалиста с мировым именем Татьяны Поляковой "Этикет и культура профессионального общения" (ФОТО)
Общество 29 октября 23:59
Лента новостей
Куклы Фарах Алиевой представлены на Международной выставке Prague Doll 2019 (ФОТО)
Культура 19:31
Рост товарооборота между ОАЭ и Азербайджаном превысил 22%
Политика 19:30
Президент Ильхам Алиев подписал указ об изменении порядка расчета верхнего предела сводного бюджета согласно бюджетному правилу
Политика 19:13
Министр обороны Азербайджана заслушал доклады в связи с началом оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 19:06
Мать четверых детей провела 18 часов под прицелом камер в Астаре (ФОТО, ВИДЕО)
Звёздный мир 18:48
Спрос на облигации минфина Азербайджана превысил предложение более чем в два раза
Финансы 18:48
ГЭЦ Азербайджана изменил условия приема по одной из музыкальных специальностей
Общество 18:47
Азербайджанская компания разработает новые виды молочных продуктов
Бизнес 18:36
Рост кредитования в сфере животноводства в Казахстане составил почти 40%
Бизнес 18:36