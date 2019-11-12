В Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Сегодня в Центре Гейдара Алиева прошло VI общереспубликанское соревнование знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана», сообщает во вторник Trend.

В проекте, реализованном при организации Центра Гейдара Алиева и поддержке министерства образования, в этом году участвовали команды 49 вузов.

На мероприятии было отмечено, что проект, который ежегодно проводится, начиная с 2014 года, нацелен на изучение жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, сохранение и пропаганда среди молодежи наследия великого лидера, а также повышение интереса к науке и просветительским соревнованиям у молодежи.

Нынешнее соревнование проводится 12 ноября – в день Конституции. Первая Конституция независимого Азербайджана, подготовленная под руководством общенационального лидера Гейдара Алиева, была принята всенародным голосованием именно в этот день.

На мероприятии был показан видеоролик с выступлением великого лидера в связи с Днем Конституции.

Было объявлено, что команды, участвующие в соревновании знаний «Гейдар Алиев и история Азербайджана», с целью подготовки с 29 октября по 7 ноября посещали Музей Гейдара Алиева, ознакомились с собранными здесь экспонатами и информацией, фото и видеоматериалами.

Затем был продемонстрирован видеоролик о подготовке студентов к соревнованию.

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