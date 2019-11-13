Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)

13 ноября 2019 12:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением, отданным Президентом Ильхамом Алиевым руководителям государственных структур, о проведении встреч с населением на местах, глава ИВ Баку Эльдар Азизов встретился с жителями Сабунчинского района и поселка Сабунчи, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службы ИВ.

Встреча была организована с целью изучения и устранения проблем жителей.

На встрече, вместе с Эльдаром Азизовым, глава Исполнительной власти Сабунчинского района Адиль Велиев, руководители хозяйственных структур и сфер обслуживания столицы и района выслушали обращения и предложения жителей.

На встрече, проведенной в формате «Открытый микрофон», жители поселка выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за работы, проведенную в Сабунчинском районе, внимание и заботу, проявленные к ним, отметили, что однозначно поддерживают проводимый политический курс.

Выступая на встрече, Эльдар Азизов подчеркнул, что политика Президента Ильхама Алиева носит всенародный характер, и в основе каждого шага, предпринимаемого в этом направлении, стоит человеческий фактор. Главное требование, которое глава государства поставил перед руководителями государственных структур - относиться к проблемам граждан как к своим.

Мэр добавил, что Президент Ильхам Алиев поручил и дальше развивать столичные поселки.

На встрече выступили более 30 жителей, были выслушаны беспокоящие их вопросы, и даны соответствующие поручения. Обращения, в основном, были связаны с обновлением канализационных линий и линий водопровода, ремонтом и освещением дорог, оформлением частных домов, строительством нового детского сада и школы в поселке, переселением лиц из аварийных зданий в новые дома.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
  • Мэр Баку поручил решить проблемы жителей поселка Сабунчи (ФОТО)
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