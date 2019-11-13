Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных местностях возможен сильный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть временами усиливаясь умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 9-12, днем - 14-16, в Баку ночью - 9-11, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 769 до 772 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В северных и восточных районах Азербайджана временами ожидается дождь, в отдельных местах возможны ливни, местами туман, порывистый восточный ветер.

Ночью 3-8, днем14-18, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

С 14 по 17 ноября на фоне порывистого северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры и повышенная влажность, не благоприятствующие метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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