Завтра в Баку будет дождливо и ветрено

13 ноября 2019 13:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди, ночью и утром в отдельных местностях возможен сильный дождь, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Будет дуть временами усиливаясь умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 9-12, днем - 14-16, в Баку ночью - 9-11, днем - 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 769 до 772 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В северных и восточных районах Азербайджана временами ожидается дождь, в отдельных местах возможны ливни, местами туман, порывистый восточный ветер.

Ночью 3-8, днем14-18, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.

С 14 по 17 ноября на фоне порывистого северного ветра на Абшеронском полуострове ожидается снижение температуры и повышенная влажность, не благоприятствующие метеозависимым людям.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра утром в Баку местами туман, морось, вечером возможен дождь
Общество 12 ноября 14:52
В Азербайджане сохранится теплая погода
Общество 8 ноября 12:53
В Баку и регионах страны температура воздуха повысится
Общество 7 ноября 13:51
Завтра воздух в Баку прогреется до 18 градусов
Общество 6 ноября 13:35
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла
Общество 5 ноября 14:04
В течение недели в Баку будет преимущественно без осадков
Общество 4 ноября 17:25
Лента новостей
Азербайджанский манат с начала года укрепился к евро и другим валютам
Финансы 15:30
Узбекистан повысил размер долга, при котором запрещается выезд за границу
Финансы 15:26
Администрация Президента: Есть серьезная необходимость в организации таких международных платформ как Бакинский саммит мировых религиозных лидеров
Политика 15:23
Узбекистан предложил Турции создать упрощенный таможенный коридор
Энергетика 15:21
Россия и Азербайджан солидарно выступают против героизации нацизма в Армении - Политолог
Армения 15:19
Губернатор Венето заявил, что 80% Венеции оказалось под водой
Европа 15:11
Поддержим азербайджанку! Гюнешь Абасова номинирована на "Песню года Беларуси 2019" (ВИДЕО)
Интересное 15:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с председателем Организации культурных и исламских связей Ирана (ФОТО)
Политика 15:09
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с первым заместителем председателя Палаты представителей Египта (ФОТО)
Политика 15:08