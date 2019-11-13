Депутат: Необходим контроль оборота и рекламы лекарств неизвестного происхождения

13 ноября 2019 15:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В некоторых спортивных учреждениях встречаются факты неконтролируемого использования пищевых добавок, протеинов и различных химических веществ.

Как сообщает в среду Trend, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Шахин Исмаилов.

Он сообщил, что также рекламой поощряется неконтролируемое использование различных средств для снижения веса.

«Исследования показывают, что неконтролируемый прием таких препаратов может привести к серьезным заболеваниям, в частности к раку. Было бы хорошо контролировать в централизованном порядке лекарства, пищевые добавки неизвестного происхождения и их рекламу», - сказал Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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