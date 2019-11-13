В Азербайджане предложено строить студенческие общежития

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане предлагается строительство студенческих общежитий.

Как сообщает в среду Trend, во время сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент), вице-спикер парламента Валех Алескеров посчитал целесообразным использовать по этому поводу модель «Строй-управляй-сдай».

Он сообщил, что в 2016 году Милли Меджлисом принят закон, относительно этой модели. Многие страны мира эффективно используя эту модель, строят мосты, туннели, аэропорты.

По словам вице-спикера, Милли Меджлис, внеся поправки в этот закон, может создать законодательную базу для строительства студенческих кампусов.

"Этим путем можно еще быстрей решить вопрос студенческих общежитий. Предлагаю совместно с министерствами образования и финансов создать в с этой связи определенный механизм», - сказал Алескеров.

Отметим, что в заседании Милли Меджлиса четвертого марта 2016 года был утвержден законопроект «О реализации инвестиционных проектов в связи со строительными и инфраструктурными объектами на основе особого финансирования». Законопроект определяет правовые основы привлечения инвестиций к строительству, управлению и сдаче мостов и туннелей, водохранилищ, систем орошения, объектов образования, здравоохранения, культуры, коммерческих зданий, промышленных, технических объектов, агропарков, особых экономических зон и другой инфраструктуры на основе финансирования согласно модели «Строй-управляй-сдай».

Согласно закону, инвестор, реализующий инвестиционные проекты по указанным объектам и инфраструктуре согласно модели «Строй-управляй-сдай», освобождается от государственных пошлин и сборов, касательно осуществляемой деятельности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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