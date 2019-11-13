В Азербайджане электронизировано назначение пособий детям с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана запустило механизм электронного назначения ежемесячного пособия для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет и пенсии для ухаживающего за ним лица.

Об этом на пресс-конференции сказал директор Госфонда социальной защиты при министерстве Гималай Мамишев, сообщает в среду Trend.

Мамишев отметил, что система е-назначения единовременного пособия по рождению ребенка была запущена в прошлом месяце, и в е-порядке осуществлено до семи тысяч назначений.

По его словам, с начала текущего года пенсия в е-порядке назначена более 15 тысячам граждан.

Мамишев отметил, что система е-назначения единовременного пособия по случаю рождения ребенка была запущена в прошлом месяце, и уже осуществлено до семи тысяч назначений.

Директор Фонда добавил, что в целом автоматизированное назначение пособий примерно 7,5 тысячам детей и пенсий в том же количестве ухаживающим за ними лицам в течение этого года охватит до 15 тысяч человек.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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