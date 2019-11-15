Вдоль автомагистрали Мингячевир-Бахрамтепе будет создана зеленая полоса по случаю юбилея Насими

15 ноября 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высадке в один день 650 тысяч деревьев, приуроченной к юбилею гениального поэта Имадеддина Насими, на большей части автомагистрали Мингячевир-Бахрамтепе будет создана зеленая полоса, сказал в пятницу Trend завотделом по работе с органами территориального управления и самоуправления Исполнительной власти Агджабединского района Гурбан Бабаев.

По его словам, на территории района будет высажено 17 тысяч вечнозеленых и лесных пород деревьев : «Деревья будут посажены на участке с 74 до 121 км вышеназванной автомагистрали, проходящей через территорию Агджабединского района, и на участке автодороги Агджабеди-Агдам до сел Боят и Сарыджалы».

Отметив, что в сейчас в районе проводятся подготовительные работы к этой акции, Бабаев рассказал, что вспахана территория, где будут посажены деревья, созданы канавы и выкопаны лунки.

«Высаживание 650 тысяч деревьев в стране по случаю 650-летнего юбилея Насими имеет большое значение, как с точки зрения увековечивания памяти гениального поэта и пропаганды его творчества, так и охраны окружающей среды, сохранения экологии и озеленения. Высаживаемые деревья, разбиваемые сады и парки положительно повлияют на улучшение экологической обстановки в стране», - резюмировал завотдела.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана»

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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