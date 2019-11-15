ЗАО “AzerGold” получил сертификаты международных стандартов İSO

15 ноября 2019 14:46 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -Закрытое Акционерное Общество “AzerGold” продолжает успешную деятельность в направлении внедрения международных стандартов, передаетTrend , со ссылкой накомпанию.

Акционерное Общество удостоено трех сертификатов со стороны Международной Организации по Стандартизации ISO (International Organization for Standardization).

Согласно результатам сертификационного аудита, проведенного 14-16 октября текущего года со стороны аккредитованной сертификационной компании “TUV AUSTRIA CERT GMBH”, Акционерному Обществу были выданы международные сертификаты по системе управления качеством (İSO 9001:2015), по охране здоровья и безопасности труда на рабочем месте (İSO 45001:2018) и по системе менеджмента окружающей среды (İSO 14001:2015).

Отметим, что ЗАО начало внедрение международных стандартов с 2016-го года, обеспечив соответствие таким критериям, как налаживание деятельности в соответствии с международными стандартами управления, применение законов и нормативных стандартов, компетентность кадров, увеличение конкурентноспособности производимых товаров, обеспечение безопасных условий труда, уменьшение отрицательных воздействий на окружающую среду.

Получение вышеупомянутых сертификатов создает значительные возможности для увеличения производства, облегчения доступа к международным рынкам и увеличения экспортного потенциала, достижения удовлетворенности клиентов, сохранения и укрепления позитивного имиджа компании на внутреннем и внешнем рынке, способствуя тем самым еще большему усовершенствованию данных направлений деятельности.

В дальнейшем планируется применение также других международных стандартов, касающихся деятельности ЗАО.

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