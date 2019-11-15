В Баку официально открыт памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку состоялось официальное открытие памятника Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову, сообщает в пятницу Trend.

В церемонии открытия памятника в Наримановском районе Баку приняли участие заведующий отделом по вопросам межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджана профессор Этибар Наджафов, замминистра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, глава Исполнительной власти Наримановского района Абдин Фарзалиев, председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы, председатель Общины горских евреев в Азербайджане Милих Евдаев, депутаты, брат Национального героя Рантик Агарунов и другие лица.

Памятник воздвигнут на улице столицы, которой присвоено имя Альберта Агарунова.

Автором композиции является известный скульптор, народный художник Азербайджана Омар Эльдаров.

Напомним, что Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амирджан Сураханского района Баку в еврейской семье.

В 1992 году, когда началась Карабахская война, он добровольно пошел на фронт. Назначенный командиром танка Агарунов сражался на Шушинском направлении фронта.

В боях в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли он уничтожил много живой силы и техники врага.

Во ходе штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил девять танков, семь БТР и много другой техники противника.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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