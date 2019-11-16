Определились победители 26-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по мужской и женской спортивной гимнастике

БАКУ/Trend/ - 15 ноября в Сумгайытском Олимпийском спортивном комплексе определились победители соревнований 26-го Чемпионата Азербайджана и первенства Баку по мужской и женской спортивной гимнастике, сообщает Trend.

В мужском личном многоборье в возрастной категории "младшие" (2012 года рождения) первое место занял Эмиль Джабраилов (43.598 балла), на втором месте – Адиль Гасымов (42.864 балла), на третьем месте – Насиф Мамедли (42.798 балла). Эмиль Джабраилов и Насиф Мамедли представляют город Сумгайыт, а Адиль Гасымов воспитанник спортивного клуба "Оджаг Спорт".

В мужском личном многоборье в возрастной категории "малыши" (2010-2011 годов рождения) первую позицию занял Ибрагим Айдынлы (45.598 балла), на второй строчке – Искендер Джавадзаде (45.232 балла), третью позицию занял Гусейн Алиев (45.232 балла). Айдынлы выступает за спортивный клуб "Оджаг Спорт", Джавадзаде и Алиев - за Бакинскую школу гимнастики.

В женском личном многоборье в возрастной категории "малыши" (2011-2012 годов рождения) на первую ступень пьедестала поднялась Нуряна Алиева (37.899 балла), вторую позицию заняла Ляман Мамедзаде (37.099 балла), на третьем месте – Сона Гусейнли (36.932 балла). Все три гимнастки являются воспитанницами спортивного клуба "Оджаг Спорт".

В мужском личном многоборье в возрастной категории "дети" (2008-2009 годов рождения) лучший результат показал Туран Салимов (44.598 балла), на втором месте – Магомед Рустамзаде (44.332 балла), на третьем месте – Кирилл Минаковский (43.665 балла). Все три спортсмена выступают за Бакинскую школу гимнастики.

В женском личном многоборье в возрастной категории "дети" (2009-2010 годов рождения) первое место заняла Дениз Алиева (40.198 балла), на второй позиции расположилась Незрин Гумбатова (39.465 балла), на третьем месте – Лала Заманлы (38.032 балла). Все три гимнастки представляют спортивный клуб "Оджаг Спорт".

В мужском личном многоборье в возрастной категории "пре-юниоры" (2006-2007 годов рождения) первое место занял Нихат Мурадлы (43.965 балла), на втором месте – Риад Сафаров (43.831 балла), на третьем – Фархад Шепелев (42.030 балла). Гимнасты являются воспитанниками Бакинской школы гимнастики.

В женском личном многоборье в возрастной категории "пре-юниоры" (2007-2008 годов рождения) на первую ступень пьедестала поднялась Назанин Теймурова (39.832 балла), вторую позицию заняла – Марьям Мусаева (37.666 балла), на третьем месте – Дуйгу Меджидзаде (36.231 балла). Все три гимнастки выступают за спортивный клуб "Оджаг Спорт".

В мужском личном многоборье в возрастной категории "юниоры" (2002-2005 годов рождения) первое место занял Самед Мамедли (75.365 балла), на втором месте – Расул Ахмедзаде (70.530 балла), на третьем месте – Айдын Ализаде (69.298 балла). Спортсмены выступают за Бакинскую школу гимнастики.

В женском личном многоборье в возрастной категории "юниоры" (2004-2006 годов рождения) лучший результат показала воспитанница спортивного клуба "Оджаг Спорт" Милана Минаковская (46.099 балла), на втором месте - представительница Бакинской школы гимнастики Нурай Нурмамедли (41.632 балла).

В мужском личном многоборье в возрастной категории "взрослые" (2001 года рождения и старше) первое место занял Иван Тихонов (74.798 балла), на втором месте – Мурад Агарзаев (74.164 балла), на третьем месте – Сарвар Алиев (70.199 балла). Все три гимнаста представляют спортивный клуб "Оджаг Спорт".

(Автор: Джани Бабаева)

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