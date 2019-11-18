Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)

18 ноября 2019 12:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения предоставило семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны 41 частный дом в девяти районах страны - Гаджигабуле, Уджаре, Имишли, Газахе, Саатлы, Сабирабаде, Агджабеди, Агдаме и Зардабе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Минтруда.

Выступая на мероприятиях по предоставлению домов в Гаджигабульском и Уджарском районах, заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли отметил, что в стране предпринимаются шаги по улучшению благосостояния народа, два социальных пакета, реализованных только в этом году, оказали серьезную поддержку улучшению благосостояния 4,2 миллиона граждан.

По его словам, если в 2018 году лицам вышеуказанных категорий было передано втрое больше предусмотренного количества, а именно – 626 квартир, то в этом году семьям шехидов и инвалидам войны планируется передать 934 квартиры и частных домов.

«За прошедший период текущего года около трехсот из них уже получили квартиры и частные дома», - сказал замминистра.

Керимли отметил, что в целом лицам этих категорий предоставлено 6951 квартира и частных домов, добавив, что в предстоящий период меры в этом направлении будут продолжены.

Граждане, которым были представлены новые частные дома, выразили глубокую признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокую заботу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
  • Семьи шехидов и инвалиды Карабахской войны обеспечены более 40 частными домами в 9 районах Азербайджана (ФОТО)
Новости по теме
Минтруда Азербайджана предоставило квартиры семьям шехидов и инвалидам (ФОТО)
Общество 14 ноября 13:48
Сахиль Бабаев: В этом году квартиры получат 934 семьи шехидов и лиц с инвалидностью
Общество 13 ноября 17:57
В Азербайджане до конца года будет электронизирован механизм назначения 19 видов пособий и пенсий
Общество 13 ноября 11:49
В Азербайджане электронизировано назначение пособий детям с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Общество 13 ноября 11:48
Электронная база данных содержит свыше 14 тыс. вакансий — минтруда Азербайджана
Общество 8 ноября 14:46
Семьи шехидов, ветераны Карабахской войны и инвалиды событий 20 Января получили квартиры (ФОТО)
Общество 7 ноября 13:36
Лента новостей
Развитие женского предпринимательства в Азербайджане снижает уровень бедности - Хиджран Гусейнова
Общество 12:19
Али Ахмедов: Президент и правительство продолжат предпринимать шаги по улучшению благосостояния граждан
Политика 12:15
Власти Ирана начнут компенсировать убытки от роста цен на бензин
Экономика 12:13
Epsilon и "Узбекнефтегаз" ускорят темпы строительства газопроводов
Энергетика 12:05
Россия остается крупнейшим поставщиком топлива в Грузию
Энергетика 12:05
Новый порядок ввоза в Беларусь средств защиты растений вынесен на общественное обсуждение
Беларусь 12:03
Турция намерена увеличит товарооборот с Ираном до $30 млрд
Турция 11:52
В Абшеронском районе будут перебои в электроснабжении
Общество 11:52
Газовый госконцерн Туркменистана закупит оборудование
Тендеры 11:46