В Азербайджане будет проведен тестовый экзамен для желающих работать в органах миграции

18 ноября 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) совместно с Государственной миграционной службой 21 декабря проведет тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на службу в миграционные органы Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ГЭЦ, желающие принять участие в экзамене должны пройти регистрацию на сайте Центра до 18:00 16 декабря.

После создания "Личного кабинета" кандидаты смогут зарегистрироваться, внеся плату за участие (82 маната) посредством банковской карты или платежных терминалов.

Информация о месте и времени проведения экзамена будет предоставлена после завершения регистрации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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