Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей в связи с непогодой

БАКУ /Trend/ - Главное управление государственной дорожной полиции предупредило водителей в связи с нестабильными погодными условиями.

Как сказал в четверг Trend начальник отдела обеспечения безопасности движения и связи с общественными структурами полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев, с сегодняшнего дня ожидается резкое изменение погодных условий на территории страны.

“Чтобы избежать возможных ДТП и других неприятных ситуаций, мы призываем водителей быть осторожнее, воздерживаться от резкого торможения, ненужных обгонов и других маневров.

Кроме того, пешеходы должны строго соблюдать меры безопасности на дорогах с учетом резкого изменения погодных условий, не создавать опасности для себя и других участников движения”, - сказал Руфат Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Наргиз Исмайылова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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