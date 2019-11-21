Кабмину Азербайджана представлен законопроект "Об организации психологической службы"

21 ноября 2019 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство образования подготовило и представило в Кабинет Министров законопроект "Об организации психологической службы"

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заведующий сектором общего образования отдела дошкольного и среднего образования министерства образования Фиридун Гамзаев во время выступления на конференции "Предотвращение и устранение насилия в отношении детей"

По его словам, в рамках проекта количество психолого будет приведено в соответствие с числом учеников.

Он добавил, что в школах востребованы квалифицированные психологи.

"В организации деятельности по предотвращению насилия мы предпочитаем работать с психологами. Потому что школьный психолог может работать со всеми учениками. Но есть некоторые проблемы в этом вопросе. В настоящее время в школах работают 2500 психологов. В остальных школах места психологов все еще вакантны. Часть психологов не имеет высшего образования, они прошли курс переподготовки. Другая наша трудность заключается в том, что и в школе с 150 учениками и в школе с 2000 учениками работает всего один психолог", - сказал Гамзаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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