В Азербайджане будут проведены тестовые экзамены для кандидатов на должность судьи

БАКУ /Trend/ - Тестовый экзамен на должность судьи будет проведен 23 ноября в здании Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) по адресу улица Абдулвахаба Саламзаде 28, Насиминский район.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на ГЭЦ, кандидаты могут распечатать"экзаменационный лист" с сайта Центра.

Экзамен будет проведан посредством компьютеров. По окончании экзамена кандидату будет выдана справка о результатах. На экзамене планируется участие 244 кандидатов.

Для участия в экзамене кандидаты должны предъявить "пропускной лист" и удостоверение личности. При отсутствии одного из указанных документов или наличии несоответствий кандидат не будет допущен к экзамену.

Для обеспечения пропускного режима и размещения кандидатов они должны быть в ГЭЦ не позднее 9:00. Экзамен начинается в 10.00.

На экзамене кандидатам будет задано 100 заданий и отведено четыре часа на их выполнение. Каждый экзаменационный вопрос оценивается в 1 балл. Количество неправильных ответов не влияет на результат. Кандидаты, набравшие 60 и выше баллов, будут допущены к следующему этапу экзамена.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.