Вузы играют важную роль в повышении процента научных исследований в Азербайджане

22 ноября 2019 10:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Вузы играют важную роль в повышении процента научных исследований в Азербайджане.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал замминистра образования Фирудин Гурбанов, во время выступления на V заседании руководителей министерств науки, технологии и образования стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

По его словам, рост числа научных работ, изданных азербайджанскими учеными совместно с иностранными коллегами, является показателем активного участия страны в международных исследовательских проектах. Наибольшее количество результатов исследований азербайджанских ученых, опубликованных в ведущих научных журналах мира, зарегистрировано в 2017 году -1160 изданий.

Проинформировав участников о «Государственной программе по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджане на 2019-2023 года», Гурбанов сообщил, что эта программа, призванная служить повышению интеллектуального потенциала в Азербайджане, позволяет гражданам Азербайджана получить образование в докторантуре 500 университетов, входящих в Шанхайскую рейтинговую таблицу.

Замминистра подчеркнул важность информационных и коммуникационных технологий в современную эпоху и, рассказав о применении технологических инноваций в обучении, проинформировал участников о проектах «Цифровые навыки» и STEAM. Гурбанов отметив, что в Азербайджане предприняты соответствующие шаги для реализации «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджане», рассказал о достигнутых успехах, в том числе о Центре информационных ресурсов, развитии кадрового потенциала в этой сфере и электронных ресурсах.

В рамках мероприятия Фирудин Гурбанов встретился с первым заместителем министра науки и высшего образования России Григорием Трубниковым. Во время встречи стороны выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества в сфере образования, а также были обсуждены перспективы будущего сотрудничества.

Отметим, что на заседании приняли участие 50 делегатов из 15 стран-членов, наблюдателей и партнеров ШОС.

В заключение мероприятия было принято решение о проведении очередного заседания в Пакистане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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