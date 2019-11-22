В Азербайджане подготовлена карта территорий где посадят 650 тыс. деревьев

22 ноября 2019 19:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлена карта территорий, где по случаю 650-летнего юбилея Имадеддина Насими, в один день будут посажены 650 тысяч деревьев.

Как передает в пятницу Trend, об этом журналистам сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, карта, включая и Нахчыванскую АР, охватывает все регионы Азербайджана.

«Уже определено, где и какие деревья будут высажены. В большинстве своем - это придорожные участки автомагистралей. Все подготовительные работы к посадке находятся на стадии завершения», - сказал Алиев.

Он подчеркнул, что наибольшее количество деревьев будет посажено в Шамахинском районе, где родился Насими.

«Наряду с посадкой деревьев, также важным вопросом являет уход за ними. Структуры, принимающие участие в акции, сами будут ухаживать за принявшимися саженцами. Уже в Сабирабаде, Шамахы создана система капельного орошения. Совместно с активистами районных организаций правящей партии «Ени Азербайджан» начались мониторинги территорий, где будут посажены деревья. Контроль будет осуществляться и после проведения акции», - подчеркнул Фирдовси Алиев.

Отметим, что в конце ноября по инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в один день будет высажено 650 тысяч деревьев в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана». В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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