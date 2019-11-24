Движение поездов бакинского метро в направлении "Улдуз-Ази Асланов" восстановлено

БАКУ /Trend/ - Движение поездов в направлении "Улдуз-Ази Асланов" восстановлено.

Как сказал в воскресенье Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов, 24 ноября в 05:41 машинист первого поезда, двигавшегося без пассажиров по линии "Ази Асланов-Дарнагуль", обнаружил неполадки при приближени к станции метро "Гара Гараев".

Для оперативного устранения проблемы были немедленно задействованы аварийно-восстановительные средства, руководители и специалисты соответствующих структур.

В то же время движение поездов в направлении «Улдуз-Ази Асланов» было остановлено, и в 6:00 станции, расположенные в том же направлении, были закрыты для движения.

Движение поездов на метро было организовано по трехминутному интервалу по красной и зеленой линиям «Нариман Нариманов-Ичери Шехер», «Нариман Нариманов-Дарнагуль». Движение поездов по фиолетовой линии и лиги "Джафар Джаббарлы-Хатаи" осуществлялось в нормальном режиме.

В связи с перевозкой пассажиров по линии "Улдуз-Ази Асланов" было направлено обращение в Бакинское транспортное агентство.

В 10:15 неисправность была полностью устранена, восстановлена нормальная работа поездов по красной и зеленой линиям.

Причины инцидента выясняются, и дополнительная информация о результатах будет предоставлена общественности.

(Автор: Самир Али).

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