В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - В Баку изменена схема движение на автобусном маршруте №125.
Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, движение на новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении города было ограничено в связи с ополознем. По этой причине также были внесены изменения в схему движения на автобусном маршруте №125.
Автобусы данного маршрута, наряду с другими автомобилями, будут двигаться в направлени города, минуя территорию под названием "20-й участок".
Изменения будут в силе во время ремонтно-восстановительных работ на этой территории.
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.