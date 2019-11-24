В Баку изменена схема движения на одном из автобусных маршрутов

24 ноября 2019 20:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку изменена схема движение на автобусном маршруте №125.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, движение на новой дороге от мечети Бибиэйбат в направлении города было ограничено в связи с ополознем. По этой причине также были внесены изменения в схему движения на автобусном маршруте №125.

Автобусы данного маршрута, наряду с другими автомобилями, будут двигаться в направлени города, минуя территорию под названием "20-й участок".

Изменения будут в силе во время ремонтно-восстановительных работ на этой территории.

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