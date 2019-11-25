Солисты итальянской “La Scala” выступили в Центре Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Солисты знаменитого итальянского театра "La Scala" выступили в Центре Гейдара Алиева, сообщает Trend в понедельник.

Известным исполнителям Джованни Гуальярдо, Массимилиано Пизапиа и Марине Начкебия аккомпанировал Азербайджанский государственный симфонический оркестр имени Узеира Гаджибейли.

В концертной программе были исполнены популярные итальянские песни, романсы, соло-партии и дуэты из опер Дж. Верди «Травиата», «Риголетто», Ж.Бизе «Кармен», Дж. Пуччини «Тоска», В.А. Моцарта «Дон Жуан», П. Чайковского «Евгений Онегин», внесенных в Золотой фонд мировой классики.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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