В Институте истории состоялась научная конференция, посвященная 100-летию БГУ

В Институте истории НАНА проведена научная конференция, посвященная 100-летнему юбилею Бакинского государственного университета (БГУ) и исторического факультета вуза.

Конференция организована в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева «О проведении 100-летнего юбилея Бакинского государственного университета».

Мероприятие открыл директор Института истории, академик Ягуб Махмудов, отметивший, что БГУ является первой высшей школой европейского типа на мусульманском Востоке. Университет был основан 1 сентября 1919 года парламентом Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и исторический факультет вуза действует с того времени.

В своем выступлении Ягуб Махмудов подчеркнул, что великий лидер Гейдар Алиев является всемирно известным выпускником исторического факультета БГУ: «Когда мы учились на первом курсе, его группа оканчивала вуз. В то время великий лидер работал в органах государственной безопасности. Мы все хорошо понимали, насколько это важно для каждого из нас».

На конференции констатировано, что в конце 80-х и начале 90-х годов исторический факультет БГУ был одним из центров национально-освободительного движения.

Когда Ягуб Махмудов руководил факультетом, его Ученый совет принял решение о восстановлении исторического названия вуза. Затем вопрос о переименовании университета был оформлен решением Большого Ученого совета вуза. С тех пор БГУ функционирует под своим историческим названием.

На конференции преподаватели исторического факультета Анар Искендеров, Саида Алигызы, Саида Гулиева, Севиндж Руинтен и другие отметили, что БГУ является наследием АДР и за 100 лет своей деятельности служил различным интересам азербайджанского народа. Университет подготовил сотни выдающихся ученых, известных общественных деятелей и представителей интеллигенции.

В завершении мероприятия студентам БГУ и преподавателям - участникам конференции, переданы издания Института истории.

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