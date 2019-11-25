Афлатун Амашов: Необходимо актуализировать выдачу льготных кредитов представителям медиа

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо актуализировать выдачу льготных кредитов, субсидий представителям медиа. Самое главное - необходимо освободить печатную продукцию от НДС.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Совета печати, депутат Милли Меджлиса (парламент) Афлатун Амашов , выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

«В своих выступлениях коллеги говорят о проведении реформ в сфере медиа. Я благодарю их за эти слова, но пусть никто не думает, что наши средства медиа слабы и уровень профессионализма наших журналистов на низком уровне. Это категорически не так. Чтобы СМИ были еще сильнее необходимо повысить их экономическую независимость. Медиа должны быть богатыми. В этом случае они станут более свободными, независимыми и профессиональными. А это в основном связано с рекламой. Около 80 процентов доходов медиа в мире формируется за счет рекламы. В Азербайджане уровень этого показателя крайне низкий, можно сказать, что его вообще нет. На это есть объективные и субъективные причины. В такое время, когда идет борьба с теневой экономикой, монополией, повышается транспарентность, необходимо искать новые пути для расширения рекламного рынка», - сказал Амашов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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