В Азербайджане будет подготовлен Национальный план деятельности по предотвращению суицидов

26 ноября 2019 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Впервые в стране, в рамках сотрудничества министерства труда и социальной защиты населения и Программы развития ООН (ПРООН), будет подготовлен проект Национального плана деятельности по предотвращению суицидов.

Об этом, в рамках "круглого стола", проведенного министерства труда и ПРООН, сказал замминистра труда и социальной защиты населения Анар Керимов, сообщает во вторник Trend.

Керимов отметил, что пути решения данной проблемы так же различаются, как и причины суицида. Он довел до внимания, что для снижения числа суицидов важна просветительская работа, психологическая поддержка для тех, кто пытался совершить самоубийство, в том числе, своевременное направление к психиатрам и психологам лиц, переживших тяжелый стресс, а также в связи с психическими отклонениями.

Замминистра отметил, что широкое освещение в СМИ случаев суицида, оправдывание таких случаев и героизация самоубийц недопустимы. Эти случаи могут привести к таким негативным результатам как поощрение суицида, и как следствие - увеличение количества подобных случаев. Поэтому медиа необходимо ответственно и щепетильно относится к освещению подобных вопросов.

Замминистра также подчеркнул важность комплексных, целенаправленных мероприятий, проводимых на семейном, школьном, общественном и государственном уровнях.

Он также отметил, что в первую очередь, нужно подготовить проект Национального плана деятельности по предотвращению суицидов.

«Это одна из основных целей данного мероприятия. На следующем этапе планируется реализация проекта «Предотвращение суицидов» министерством труда и социальной защиты населения и Программой развития ООН», - резюмировал Керимов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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