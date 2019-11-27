Проект Генплана Баку будет представлен правительству в конце 2020 г - комитет

БАКУ /Trend/ - Процесс подготовки Генплана Баку продолжится до конца 2020 года. Согласованный проект будет представлен правительству в конце следующего года.

Об этом в ходе обсуждения Генплана Баку сказал первый зампред Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, сообщает в среду Trend.

По словам Гулиева, в связи с подготовкой Генплана Баку принято четыре основных приоритета. Одно из основных направлений — многоцентровой подход. Цель его состоит в том, чтобы уменьшить нагрузку на центр Баку: «Наряду с историческим центром, есть и традиционный центр. Подходы предусматривают создание дополнительных центров и подцентров».

Гулиев отметил, что в Баку существует один исторический центр, добавив, что одно из приоритетных направлений — развивать город, учитывая историческое наследие.

Первый зампред комитета также сказал, что другой подход по подготовке Генплана Баку связан с транспортной инфраструктурой: «Метро очень важно в нашей повседневной жизни. На основании выдвинутых предложений была определена приоритетность в последовательности числа станций метро и последовательности их открытия. Был достигнут продуктивный результат по развитию Баку и Бакинского метрополитена».

Гулиев подчеркнул, что для обеспечения устойчивого развития одним из основных приоритетов является оздоровление загрязненных территорий Баку. Ну и последним направлением является определение новых промышленных участков Баку, создание условий для их развития.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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