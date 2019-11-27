В Генплане Баку предусмотрено перемещение вузов к озеру Ходжасан

27 ноября 2019 18:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крайне необходимо определение Мардакяна в качестве подцентра. Простое определение его в будущем как зоны строительства жилья несколько опасно. Всем известно что это зона отдыха.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала ректор Азербайджанского архитектурно-строительного университета Гюльчохра Мамедова в ходе обсуждения подходов в генеральном плане города Баку.

По ее словам, Мардакян должен оставаться зоной отдыха.

"Мардакян имеет большой туристический потенциал. Поэтому просим пересмотреть этот вопрос. Я озвучила не только свое мнение, но и мнение ряда специалистов нашего университета», - сказала Мамедова.

Она добавила, что в генеральном плане предусмотрено перемещение вузов к озеру Ходжасан.

"Для решения транспортных проблем вузов в центре города, было бы целесообразно их перемещение чуть подальше и создания там лучших условий. Но также очень важно наличие в этой местности линии метро», - подчеркнула Гюльчохра Мамедова.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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