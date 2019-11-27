Снос пятиэтажек в Баку не тот вопрос, который можно решить в формате Генплана - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Снос пятиэтажных зданий в Баку не тот вопрос, который можно решить в формате Генерального плана. Решения по этим зданиям будут вынесены соответствующими органами исполнительной власти в зависимости от их состояния.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал первый заместитель председателя Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев.

По его словам, будут определены общирные территории площадью 50, 100 гектаров и выше, развитие которых необходимо в рамках Генплана Баку. На этих территориях в будущем могут быть реализованы строительные проекты.

"Основной сутью проекта нового генплана Баку является деление города на зоны, более эффективное использование территории, в случае необходимости применение ограничений в определенных частях города и определение перспективных для развития территорий. Генеральный план и его масштаб, не предусматривает решение проблем конкретных зданий, дворов, улиц, его масштаб намного больше», - сказал Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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