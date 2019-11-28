По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)

28 ноября 2019 16:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Музее каменной летописи прошел международный симпозиум на тему "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие", сообщает Trend. Мероприятие проводится при содействии BP Azərbaycan, Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", ЗАО AzerGold и австрийской компании Atelier Erich Pummer.

В симпозиуме принимают участие представители государственных структур, НПО, специалисты, деятели науки, гости из Австрии и Грузии.

На открытии модератор симпозиума - эксперт в области культуры и искусства Фонда Гейдара Алиева Эмин Мамедов подчеркнул, что Фондом Гейдара Алиева проводится большая работа по сохранению и пропаганде национального наследия, архитектурных памятников и оказывается широкая поддержка археологическим исследованиям.

Главная цель симпозиума – представление широкой общественности проектов по сохранению национального наследия, обмен опытом в этой сфере, более глубокое изучение артефактов, обнаруженных в результате археологических раскопок.

Выступившие вице-президент BP по связям с общественностью, внешним связям и стратегическим вопросам в регионе Азербайджана, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли, председатель Совета правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Аскер Алекберов, председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов, директор Института археологии и этнографии НАНА, профессор Маиса Рагимова и директор Национального музея Грузии Давид Лордкипанидзе рассказали о проведенной деятельности по охране археологических объектов при производстве земляных и строительных работ, проведении археологических исследований.

Была отмечена важность соблюдения международных нормативов при проведении работ и нахождения предметов и объектов материально-культурного наследия. Меры по охране археологических объектов предусматривают - запрет всех видов работ на территории планируемого строительства, замену территории строительства, создание инженерной защиты археологических объектов, научное исследование археологических объектов, надзор археологов за выполнением охранных мер при проведении земляных, строительных и иных работ, консервацию археологических объектов в составе строительного комплекса. Гости симпозиума также ознакомились со специальной экспозицией материально-культурного наследия, найденных в результате археологических исследований.

Мероприятие продолжится различными сессиями и совещаниями на темы – "Выявление археологических памятников на пути прокладки трубопроводов", "Обзор реализованных проектов Национального музея Грузии", "Човдарский некрополь", "Исследования по охране архитектурных памятников и развитие археологического туризма в Ичеришехер", "Большой курган Ананури №3 в Грузии, относящийся к бронзовому периоду", "Продолжающиеся археологические проекты - Азербайджан 2019", "Территория Рабати и его многостороннее исследование, бронзовый период", "Этническое и религиозное отражение города Дманиси средних веков", "Памятники каменного периода на юге Грузии".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
  • По инициативе Фонда Гейдара Алиева открылся международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
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