Венский Штраус-фестиваль оркестр с очередной концертной программой в Центре Гейдара Алиева! (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 8 февраля 2020 года состоится концерт Венского Штраус-фестиваль оркестра.

Всемирно известный коллектив уже в четвертый раз будет выступать в Центре Гейдара Алиева.

Напомним, что каждый из концертов, организованных в 2014, 2016 и 2018 годах, проходил с аншлагом.

Концерт пройдет под управлением создателя и художественного руководителя оркестра Питера Гута. В программе будут представлены произведения всемирно известного австрийского композитора, «короля вальса» Иоганна Штрауса, а также других венских классиков. Наряду с интересным репертуаром и профессиональным исполнением, зрителей ждет прекрасное шоу.

Функционируя с 1978 года, Венский Штраус-фестиваль оркестр как хранитель музыкальных традиций Вены прославился во всем мире, благодаря обширному репертуару, состоящему из классических произведений, в том числе сочинений семьи Штраусов.

Стоимость билетов на концерт, который пройдет в Центре Гейдара Алиева, варьирует в пределах 30-220 манатов.

Билеты можно приобрести в кассе Центра Гейдара Алиева, на сайте iTicket.az и в пунктах продажи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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