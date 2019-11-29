Шараф Аскерова и Фуад Гашамов, станут Партнерами в EKVITA с 1 декабря 2019 года, совместно возглавив нашу юридическую практику

Фуад Гашамов

В 2008 году, Фуад Гашамов получил степень бакалавра в Кавказском Университете, а также степень магистра в Бакинском Государственном Университете на факультете Международного Права в 2011 году.

Проработав юридичиским консультантом в одном из крупных местных банков, а также в качестве юриста в локальной консалтинговой фирме, Фуад начал работать в EKVITA в 2013-ом году.

Продолжая руководить отделом по Разрешению Споров, наряду с секторами Недвижимости, Интеллектуальной Собственности и Государственного Регулирования, практика Фуада в EKVITA направлена на решение самых каверзных вопросов, касающихся анализа и толкования законодательства.

На протяжении своей профессиональной деятельности, Фуад Гашамов

Подготавливал перечень законодательных актов, касающихся коммерческого арбитража (включая конвенции, участником которого является Азербайджан, а также давал рекомендации относительно возможного приведения в исполнение решения LCIA в Азербайджане в отношении Корейской компании, вошедшей в рейтинг Global 500).

Представлял интересы Британской компании в разрешении сложного спора по недвижимости в Азербайджане (сумма, являющаяся предметом спора, составила более 2 миллионов долларов США);

Являлся представителем Американской компании в регулировании дела по контрактному праву, а также спора в сфере недвижимости (сумма спора составила более 20 миллионов долларов США);

С огромным успехом отстаивал интересы крупных компаний Великобритании и США в многочисленных трудовых и коммерческих спорах;

Оказал всестороннюю юридическую поддержку Корейской строительной компании в рамках строительного проекта стоимостью 107 миллионов долларов США;

Представлял компанию, базирующуюся в Великобритании в спорах относительно недвижимости, а также кредита (сумма спора составляла приблизительно 130 миллионов манат).

Фуад является членом Коллегии Адвокатов Азербайджанской Республики с августа 2014-го года.

Шараф Аскерова

Шараф получила степень бакалавра, а также магистра по Коммерческому Праву в Бакинском Государственном Университете.

Окончив университет, Шараф начала свою карьеру в EKVITA в качестве стажера, а затем, помощника юриста. Далее, она ненадолго покинула компанию, с целью получения непосредственного опыта в нефтегазовой сфере. Получив вторую магистерскую степень в области Энергетики и Окружающей Среды в Тулейнском Университете в США, в качестве стипендиата программы Fulbright, она вернулась в EKVITA и вскоре после этого начала руководить практикой в Нефтегазовой сфере, наряду с Корпоративной и Трудовой/Миграционной.

Портфолио Шараф состоит из таких проектов как:

Обзор различных областей практики в отношении компаний Нефтегазового сектора, таких как корпоративные соглашения, соглашения и утверждения АС (Акционерные Соглашения), трехсторонних контрактов/контракты касательно рисков в цепочке поставок, СРП (Соглашения о Разделе Продукции), ССУ (Соглашения Совместного Управления, СРД (Соглашение о Распределении Доходов) и производные соглашения.

Представление интересов одной из крупнейших Нефтегазовых компаний Азербайджана в междисциплинарном споре, связанном с погашением долгов ее сотрудниками, гарантированными соглашениями об обеспечении. Все долги впоследствии были возмещены.

Представление ведущей Иранской Фармацевтической компании при разработке и обсуждении Акционерного Соглашения и создании Совместного Предприятия с местными партнерами для строительства и эксплуатации фармацевтического завода в Индустриальном Парке Пираллахи.

Юридической консультации в отношении крупного арбитражного спора, состоявшегося в Лондоне (с некоторыми последствиями для США) в отношении стороны, базирующейся в Азербайджане.

Консультирование ряда сторон СРП (Соглашение о Разделе Продукции) по вопросам передачи акций, включая процедурные, корпоративные и трудовые вопросы.

Участие в качестве Ведущего Местного Эксперта по правовым вопросам в рамках проекта «Развитие нормативно-правовой базы Азербайджана в области Возобновляемых Источников Энергии (ВИЭ)», направленного на стимулирование банковских инвестиций в Возобновляемую Энергию (ВИЭ) в Азербайджане, а также увеличения объема производства энергии из возобновляемых источников.

Участие в качестве Эксперта по правовым вопросам в рамках проекта по развитию Интегрированного управления твердыми отходами в Азербайджане, направленного на выявление пробелов в действующем законодательстве и приближение к законодательству ЕС (гармонизация законов / нормативных актов).

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