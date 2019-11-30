Уроки начинаются в виртуальной реальности

30 ноября 2019 16:58 (UTC+04:00)

Образовательная модель будущего успешно прошла испытания в Виртуальной реальности. Barattson, который прошел путь от образования до профессии - с девизом - подписал еще одно новшество. Известный своими инновационными проектами, Barattson протестировал модель обучения VR (Virtual Reality) в сотрудничестве со стартап-компанией VRiendly, зарегистрированной и созданной в штате Делавэр, США.

Первый тестовый урок прошел успешно. В семинаре приняли участие посол образования Barattson Сафа Мехди и старший преподаватель Фидан Искандарли. Участники присоединились к виртуальному классу из разных мест и провели эксперимент с использованием очков виртуальной реальности.

Напомним, что виртуальная реальность VR, будущая модель обучения, необходима для экономии времени и затрат участников тренинга, а также для устранения пространственной недоступности, обеспечивая участие людей с ограниченными возможностями в любом тренинге.

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