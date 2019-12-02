Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)

2 декабря 2019 13:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Катовице (Польша) 30 ноября - 1 декабря прошел международный турнир "Barborka Cup 2019" по спортивной гимнастике, сообщает в понедельник Trend.

В турнире участвовали азербайджанские гимнастки Милана Минаковская, Назенин Теймурова, Марьям Мусаева и Дуйгу Меджидзаде.

Девушки пополнили копилку команды двумя медалями. Выступив в юношеской возрастной группе, Милана Минаковская опередила соперниц с 48,634 балла, завоевав золотую медаль в многоборье. Назенин Теймурова, также выступавшая в этой возрастной группе, заняла 11-е месте.

Еще одну медаль команде принесла Марьям Мусаева, которая выступала среди подростков. С 52,267 балла она стала третьей в многоборье. Выступавшая в той же группе Дуйгу Меджидзаде заняла 8-е место.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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  • Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
  • Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
  • Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
  • Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
  • Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
  • Азербайджанские гимнастки вернулись с медалями из Польши (ФОТО)
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