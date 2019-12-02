Завтра в Азербайджане будет до 13 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако ночью в отдельных местах возможен дождь, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 5-8, днем - 9-11, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 748 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана переменные осадки, на горных и предгорных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков. В отдельных местах туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 3-7, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 0-5 градусов мороза, днем - 2-6 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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