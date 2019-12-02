Минэкологии: Высота волн в открытом море достигла 3,8 метра

2 декабря 2019 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов опубликовало информацию о текущих погодных условиях на территории Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, согласно информации на 13:00 второго декабря, начиная с утренних часов на территории страны наблюдается нестабильная погода. В горных регионах (Шахдаг, Гырыз) выпал снег. Скорость северо-западного ветра в Нафаталане усиливалась до 38 метров в секунду, в Баку - до 34, в Дашексане, Пираллахы и Мингячевире - до 26, в Маштаге и Тертере - до 25, в Хыналыге - до 24, в Набрани - до 20, в Шамкире - до 15 метров в секунду.

Высота волн на Нефтяных камнях достигла 3,8 метров.

Нестабильная погода продолжится до утренних часов третьего декабря, днем в основном без осадков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Завтра в Баку будет облачно
Общество 1 декабря 14:13
В выходные в Баку будет до 14 градусов тепла
Общество 30 ноября 11:09
В Баку завтра сохранится дождливая погода
Общество 24 ноября 13:56
Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла
Общество 23 ноября 13:32
В выходные в Азербайджане будет до 10 градусов мороза
Общество 22 ноября 21:01
В Баку сохранится дождливая погода
Общество 22 ноября 13:33
Лента новостей
Нахчыванская компания наладит экспорт тысячелистника в Европу
Бизнес 18:07
Ашхабад и Сеул укрепляют связи в финансовой сфере
Бизнес 18:06
Лидеры ЕС призвали распространить "зеленую сделку" на мировой уровень
Европа 17:53
Третий азербайджанский эксперимент – обновление живого организма (ФОТО)
Культура 17:52
Реструктуризирован Кабмин Азербайджана
Политика 17:52
Epsilon начала мобилизацию спецтехники для строительства газопроводов в Узбекистане
Энергетика 17:47
Свыше 20% трудовых мигрантов из Казахстана направляются в Китай
Бизнес 17:44
В Азербайджане вырос объем производства стройматериалов
Бизнес 17:44
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования российскому коллеге
Политика 17:36