Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)

3 декабря 2019 17:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В марте 2020 года в Баку начнутся строительно-монтажные работы для проведения Гран-При Азербайджана Формулы 1.

Об этом сказала завотделом маркетинга и коммуникаций операционной компании Baku City Circuit Нигяр Арпадараи, сообщает во вторник Trend.

Она подчеркнула, что продажа билетов идет успешно.

По ее словам, число интересующихся мероприятием растет, как и количество покупателей, приобретающих билеты из-за рубежа.

Она добавила, что до 15 января билеты будут продаваться со скидкой.

Напомним, что в 2020 году Гран-При Азербайджана пройдет в Баку пятого-седьмого июня.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
  • Строительно-монтажные работы для Гран-При Азербайджана Формулы 1 в Баку начнутся в марте (ФОТО)
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