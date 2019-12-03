Azercell – ваш проводник в мир будущих технологий (ФОТО)

Собрав воедино последние инновации и передовые технологии коммуникационной отрасли на своем стенде, ООО “Azercell Telekom” принимает участие в качестве Генерального спонсора на 25-ой Юбилейной Азербайджанской Международной Выставке Телекоммуникаций, Инноваций и Высоких Технологий “Bakutel”, которая проходит с 3-го по 6-ое декабря 2019 года в Баку Экспо Центре.

Компания Azercell, представившая общественности свою новую идентичность бренда и цифровую стратегию в июне 2019-го года, работает над обогащением портфеля коммуникационных продуктов, внедряя на местном рынке новейшие технологические достижения в области 5G, Искусственного Интеллекта (AI) и Интернета Вещей (IoT).

“Будучи компанией, идущей в ногу с технологическими тенденциями, формирующими будущее общество и экономику, мы намерены обеспечить высокоскоростной мобильный интернет и инновационные решения необходимые для новой эры подключения. Утверждая свою позицию лидера на местном мобильном рынке, Azercell запустил первую в Азербайджане сеть 5G- пятое поколение беспроводных технологий. Мы верим, что наряду с большими изменениями в области мобильной связи, 5G также приведет к повышению производительности и эффективности в промышленной сфере, предприятиях и будет способствовать совершенствованию клиентского опыта”, - отметил в своем выступлении на официальной пресс-конференции выставки “Bakutel” 3-го декабря, Президент компании Azercell Вахид Мурсалиев.

Следует отметить, что по окончании пресс-конференции, президент компании Azercell Вахид Мурсалиев и президент Ericsson по Восточной Европе и Центральной Азии Себастиан Толстой, подписали Меморандум о Взаимопонимании, тем самым, скрепив свое стратегическое партнерство в области ускорения развития технологии 5G в Азербайджане.

Таким образом, после первой презентации пилотной сети 5G, состоявшейся в ноябре текущего года на площади Фонтанов в Баку, компания Azercell совместно с Ericsson демонстрирует на самом значительном технологическом событии страны инновационные 5G технологии, а также широкий спектр цифровых продуктов и решений как для корпоративных, так и для частных клиентов.

Также в рамках пресс-конференции директор Информационно-вычислительного центра Министерства Транспорта, Связи и Высоких Технологий Азербайджанской

Республики Эльнар Асадов и президент компании Azercell Вахид Мурсалиев подписали Меморандум о Взаимопонимании. Целью заключения меморандума является внедрение системы цифровой продажи номеров на основе технологии распознавания лица SmartCell (Face ID).

ЗОНА 5G

Пятое поколение мобильной связи обещает молниеносную скорость, способность поддержать большое количество подключений одновременно и значительно снизить уровень задержки передачи данных через сеть. 5G произведет очередную революцию в бизнес-процессах и обеспечит массовое развертывание Интернета Вещей (IoT). Революционные решения демонстрирующиеся на стенде Azercell, позволят посетителям выставки одними из первых ощутить силу трансформации, последующую за внедрением сети нового поколения.

Тест Скорости 5G

Azercell приглашает всех гостей выставки проверить реальную скорость сети 5G посредством speed-test приложения. Поставщик цифровых решений позволит посетителям испытать преимущества 5G как на мобильных устройствах, так и на большом экране, уставленном на стенде компании.

5G Мультисенсор

Используя 3D VR очки и джойстик, посетители почувствуют всю мощь сети 5G и получат возможность управлять роботом, чувствовать и сканировать различные поверхности без задержек.

5G конференция

Участникам выставки предлагается ощутить реальное удобство виртуальной конференц-связи и возможность разговаривать, перемещаться по различным «комнатам», просматривать видео, фотографии и 3D-объекты с полным погружением в виртулаьную среду, смоделированною компьютером, с помощью специальных комплектов Oculus Rift и Oculus Go.

5G Игры

5G выводит игровой опыт на новый уровень, обеспечивая абсолютно безопасное подключение и отсутствие задержек. Azercell приглашает гостей протестировать игры, основанные на технологии Виртуальной Реальности- Sci-Fi или Рокетбол . Используя комплект Oculus RIFT, участники смогут представить себя одними из многочисленных игроков на виртуальной спортивной площадке.

Зона цифровых услуг Azercell

Расширяя инновационные и цифровые решения в эпоху новых подключений, Azercell стремится удовлетворить потребности своих абонентов и идти в ногу с прогрессом в условиях растущей конкуренции. В настоящее время неограниченные возможности, раскрываемые IoT (Интернет Вещей), и беспрецедентный прорыв в телекоммуникационных технологиях, помогают нам работать и жить в более удобных смарт- условиях, а также получить дистанционный контроль над своей жизнью.

В разделе «Цифровых услуг» Azercell выставляет новые продукты, позволяющие

менять мир и бытовую жизнь в лучшую сторону. .Здесь компания демонстрирует свое решение на основе IoT технологий (Интернет Вещей) Azercell Smart Home, которое сделает ваш дом более функциональным, комфортным и безопасным. Предлагая возможность контролировать освещение, электричество, температуру и любое движение в помещении с помощью одного приложения, эта услуга однозначно улучшит вашу повседневную жизнь, гарантируя жизнь в защищенной среде и позволит наслаждаться идеальными условиями в доме.

Azercell также радует родителей и детей эксклюзивным продуктом, предоставляющий образовательный и развлекательный контент в одном сервисе и предлагает им открыть для себя простоту использования самой безопасной цифровой среды "Azercell Kids". Кроме того, посетители смогут насладиться мировой литературой прямо на выставке, посредством специальных наушников, выдаваемых на стенде в рамках сервиса Azercell "Audiobook" приложения "Bookmate". В этой зоне также представлен новый сервис "Azercell games", который делает качественные мобильные игры более доступными для подписчиков Azercell, мобильное приложение "Kabinetim", а также сервис "ivi".

Зона Сегмента Корпоративного Бизнеса

Здесь Azercell встречает своих нынешних и потенциальных бизнес клиентов, предлагая им новое поколение цифровых продуктов. Кроме того, что это идеальная платформа для проведения переговоров с представителями корпоративного сегмента Azercell, это также и прекрасная возможность для ознакомления с цифровыми решениями специально разработанными для бизнес клиентов компании..

Провайдер цифровых решений, OOO “Azercell Telekom” впервые представляет в Азербайджане услугу “Управление и контроль транспортных средств” на основе технологии Интернета Вещей. Новый сервис предоставит предприятиям полный контроль над их транспортными автопарками

Новое решение распространяется на любой вид транспорта, независимо от его габаритов и отрасли. Сервис “Управление и контроль транспортных средств”, позволит обеспечить не только безопасность служебных водителей и транспортных средств, но также и увеличит продуктивность предприятий и уменьшит рабочие затраты в режиме реального времени.

Принцип работы сервиса “Управление и контроль транспортных средств”:

“Управление и контроль транспортных средств” создает возможность предприятиям следить в реальном времени за состоянием, маршрутом, временем поездки и потреблением топлива транспортных средств.

Также, с помощью этого сервиса можно получить сведения о механических деталях транспортных средств, работе двигателя и даже о показателях напряжения аккумулятора. “Управление и контроль транспортных средств” также отмечает поведение водителя (предел скорости, грубое торможение и резкое ускорение) и способствует освоению им более дружелюбных привычек по отношению к окружающей среде. Следует отметить, что во время аварии или чрезвычайных происшествий сервис в автоматическом режиме посылает сигнал бедствия.

Стоит отметить, что Azercell предлагает интегрированный пакет Цифровых услуг для корпоративных клиентов, таких как тарифные пакеты «Мой Бизнес», услуги «Мой Бизнес Социальные Пакеты», «Мой Бизнес Выделенный Интернет» и «Мой Бизнес ВЕБ». Предоставляя большие скидки на интернет-услуги, неограниченные внутрикорпоративные звонки и доступные цены, Azercell стремится стать основным партнером компаний в Азербайджане.

Выберите самый подходящий тариф и интернет пакет

Здесь представители Azercell помогут вам выбрать наиболее подходящие для вас продукты и услуги. Клиентам предлагается ознакомиться с новейшими предложениями компании, такими как тарифные пакеты "Sərbəst", которые предлагают неограниченные возможности для активных пользователей голосовых и интернет-услуг наряду с возможностью снижения затрат, или интернет-пакеты – которые стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни.

Зона iPhone

Эксклюзивный телекоммуникационный партнер Apple Inc. в стране Azercell приветствует и любителей iPhone на своем стенде. Компания предоставляет уникальную возможность протестировать передовые технологии и простоту использования новых моделей iPhone.

Присоединяйтесь к команде Azercell

Специалисты департамента управления Человеческим Капиталом Azercell будут рады предоставить информацию о карьерных возможностях и текущих вакансиях, а также студенческих программах, проводимых специально для студентов. Cоздадим цифровое будущее вместе!

Зона Развлечения

Дух цифровизации ощущается и в зоне развлечения. Здесь Azercell представляет зрелищные цифровые игры как для взрослых, так и для детей. Кроме того, Azercell приветствует всех любителей спорта, желающих расширить их практический опыт игры в интерактивный футбол.

Azercell предлагает всем посетителям возможность окунуться в мир технологических инноваций, испытав скорость 5G. Не упустите возможность увидеть новые решения, формирующие будущее, и почувствовать всю мощь пятого поколения беспроводной сети!

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь в news@mcs.az

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор не нефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".

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