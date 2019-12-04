По случаю Международного дня инвалидов в Баку прошел детский фестиваль «Разные, но равные» (ФОТО) (версия 3)

4 декабря 2019 10:35 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована вчера, в 19:40)

БАКУ/Trend/ - В Центре Гейдара Алиева прошел детский фестиваль «Разные, но равные», посвященный Международному дню инвалидов, передает во вторник Trend.

Мероприятие прошло при организации Фонда Гейдара Алиева, Общественного объединения «Региональное развитие», Центра Гейдара Алиева, министерства образования, министерства труда и социальной защиты населения, представительства ЕС в Азербайджане, Детского фонда ООН и Программы развития ООН.

Фестиваль, направленный на интеграцию лиц с ограниченными возможностями в общество, пропаганду совместной деятельности детей с ограниченными возможностями и без, нацелен на выявление их талантов и способностей и подчеркивает важность инклюзивного образования в создании гражданского общества.

На мероприятии был продемонстрирован видеоролик Общественного объединения «Региональное развитие» и Детского фонда ООН, в котором были показаны несколько историй из жизни детей с ограниченными возможностями и важности инклюзивного образования.

Участники также посмотрели инклюзивную сценку «Равенство!», подготовленную театром ƏSA, различные танцевальные номера Реабилитационного центра лиц с синдромом Дауна и танцевальной группы “Danceability Azerbaijan”.

Кроме того, члены «Детского театра» и кружка «Вокал», состоящие из детей, имеющих проблемы со слухом и разговорной речью, Центра детско-юношеского развития номер три, исполнили композицию “Dostluq” («Дружба»).

В рамках фестиваля, Центр инклюзивного профессионального образования по искусству и ремесленничеству, Центр детского развития “Bumblebee Play/Preschool”, Научный центр “Sevimli bala”, Центры детско-юношеского развития номер один и три, Реабилитационный центр лиц с синдромом Дауна и Федерация настольного тенниса Азербайджана организовали различные зоны, охватывающие разные интересы и расширяющие кругозор детей.

Также, Центром инклюзивного профессионального образования по искусству и ремесленничеству Программы развития ООН, созданным при финансовой поддержке ЕС, в Ичеришехер был организован уголок гончарного дела и витража.

В рамках фестиваля, с участием детей с ограниченными возможностями и без были представлены различные развлекательные и просветительские программы, а также выставка ручных работ.

Участвовавшие в мероприятии руководитель представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас, представитель Детского фонда ООН в Азербайджане Эдвард Карвардин и резидент-представитель Программы развития ООН в Азербайджане Алессандро Фракасетти отметили важность поведения подобных мероприятий и поддержки людей с ограниченными возможностями, в выявлении потенциала и талантов у детей с ограниченными возможностями. Они подчеркнули, что дети смогут творить большие дела, если их поддерживать, создавать им необходимые условия и заботиться о них.

На фестивале была отмечена важность создания возможности для получения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями для создания гражданского общества и их совместной деятельности со здоровыми сверстниками.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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