Посол Голландии открыл в библиотеке НАНА стенд о культурном наследии Нидерландов (ВИДЕО)

4 декабря 2019 13:41 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс посетил Центральную научную библиотеку НАНА. Как сообщает Trend, посол подарил библиотеке ценнейшие книги о материально-культурном наследии Нидерландов.

Во время встречи, руководитель библиотеки Лейла Иманова напомнила о заслугах организатора данного мероприятия - Директора экспертного совета Baku Network, доктора философии Эльхана Алескерова в деле просвещения Азербайджана.

Далее руководитель библиотеки передала слово Эльхану Алескерову.

Эксперт-политолог высоко оценил роль научной библиотеки, назвав его “центральным мозгом Азербайджана”, консолидирующим в себе материально-культурные ценности страны.

Были отмечены факты передачи ценнейших документов в фонд библиотеки. К ним относится первая научная работа по роману «Али и Нино» Эльхана Алескерова, исследование жизни азербайджанского партизана Мамеда Мамедова, лекции голландских ученых об Азербайджане и другие.

В свою очередь, посол Онно Керверс в своем выступлении отметил перспективу более глубокого культурного сотрудничества и интеграции Нидерландов с Азербайджаном. Посол положительно оценил деятельность «голландского кружка», организованного Научным Центром.

В конце мероприятия, главный библиотекарь Центра Фарида Сулейманова представила развернутый доклад относительно истории, культуры и известных личностях Королевства Нидерланды.

Отметим, что данное мероприятие было инициировано директором экспертного совета Baku Network, доктором философии Эльханом Алескеровым. В числе его многочисленных заслуг можно отметить находку древней карты Азербайджана в Лейденском Университете Нидерландов.

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