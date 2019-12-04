Президент Ассоциации отелей Азербайджана о планах развития отрасли

4 декабря 2019 20:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане нет достаточного количества отелей. В ближайшие годы число туристов, которые посетят страну, увеличится. Поэтому необходимо также увеличить количество отелей.

Об этом во время выступления на II Генассамблее Ассоциаций отелей сказал президент Ассоциации Мартин Кляйнман, передает в среду Trend.

По его словам, в Баку больше четырех и пятизвездочных отелей по сравнению с регионами Азербайджана. Чтобы туристы могли разместиться в отелях соответственно своему бюджету, необходимо скорректировать эту сферу. Кляйман добавил, что также немаловажно строительство отелей в горных местностях.

"В некоторых горных местностях уже есть такие отели. В основном они предназначены для любителей лыжного спорта и носят сезонный характер. Наша цель заключается в том, чтобы эти отели не были сезонными, чтобы они принимали туристов круглый год. В Азербайджане есть такие красивые места, куда практически не ступала нога человека. Эти места привлекают туристов. Поэтому необходимо рассматривать возможность строительства отелей именно в таких местах», - сказал Мартин Кляйман.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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