От пищевых отравлений в Азербайджане умирают в 20 раз реже, чем в Европе

БАКУ /Trend/ - Председатель Агентства пищевой безопасности (АПБ) Гошгар Тахмазли рассказал журналистам о работе АПБ, сообщает в среду Trend.

По словам Тахмазли, за полтора года деятельности агентства было зафиксировано 694 пищевых отравления и всего три факта смерти – один в 2018-м и два – в 2019-м году. В странах Европы на 710-миллионное население приходится 23 миллиона случаев пищевого отравления и пять тысяч смертей. Это значит, что на 10 миллионов человек там приходится 70 смертей – в 20 раз больше, чем в Азербайджане.

Это говорит о том, что в Азербайджане пищевая безопасность находится на высоком уровне, сказал Тахмазли, отметив, что Азербайджан набрал 89 баллов из 100 в Глобальном индексе продовольственной безопасности.

(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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