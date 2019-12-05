Началась регистрация волонтеров Гран-при Азербайджана Формулы 1

5 декабря 2019 16:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit (BCC), организовавшее специальное мероприятие по случаю «5 декабря – Международного дня волонтеров», торжественно объявила о старте регистрации волонтеров для нового сезона Формулы 1.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на BCC, в мероприятии приняли участие руководитель отдела человеческих ресурсов и Академии BCC Ирана Ахмедова, вице-президент ВР по внешним связям и стратегии в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли и член Наблюдательного совета сети кинотеатров Cinema Plus Заур Дарабзаде. Они рассказали о своем опыте построения карьеры.

«Волонтерство – важное достояние. Академия BCC создает для каждого молодого человек уникальный шанс индивидуального и профессионального развития. Получение новых знаний и навыков крайне важно для достижения успехов в будущем», - сказала Ахмедова.

Выступивший после представитель ВР сообщил, что в современном мире основной задачей каждого молодого человека является работа над собой. Далее, в своем выступлении представитель компании Cinema Plus подчеркнул важность веры в свои силы, с точки зрения построения успешной карьеры.

В ходе мероприятия также стартовала регистрация волонтеров для участия в пятогм сезоне Формулы 1 в Баку, который будет проведен 5-7 июня 2020 года. Подразумевается привлечение трех тысяч волонтеров. Кандидаты должны быть старше 16 лет, в совершенстве владеть английским языком. Знание дополнительных иностранных языков будет считаться преимуществом.

Для регистрации следует пройти по ссылке.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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