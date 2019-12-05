В Гахе будет посажено 19 тыс. деревьев – замглавы ИВ района

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с юбилеем гениального поэта Насими, в Гахском районе будет посажено 19 тысяч деревьев, сказал в четверг Trend заместитель главы Исполнительной власти района Эльбрус Тагиев.

По словам Тагиева, в рамках кампании деревья будут посажены на всей территории района, с охватом площади порядка 28 гектаров.

Замглавы района добавил, что в районе будут посажены деревья, приспособленные к местному климату.

В заключение он сказал, что все работы по подготовке к акции завершены, территории выровнены и выкопано примерно 80 процентов лунок.

Отметим, что шестого декабря в республике будет осуществлена инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана».

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, катальпа, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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