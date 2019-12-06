В Сумгайыте уничтожены сотни килограмм непригодной говядины (ФОТО)

6 декабря 2019 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На основании полученной информации сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) проверили пункт по разделке мяса «Мисироглу», принадлежащий Алиеву Тариэлю Хосров оглу, расположенный в 46-м квартале города Сумгайыт, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе органолептической проверки туш животных (говядины) возникли подозрения в том, что была нарушена технология забоя, в данной связи были взяты образцы, отправленные на проверку в лабораторию Института пищевой безопасности.

По результатам анализа подтвердилось, что говядина непригодна к употреблению в пищу. 227 кг непригодного к употреблению в пищу мяса было уничтожено на Сумгайытском полигоне.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Сумгайыте уничтожены сотни килограмм непригодной говядины (ФОТО)
  • В Сумгайыте уничтожены сотни килограмм непригодной говядины (ФОТО)
  • В Сумгайыте уничтожены сотни килограмм непригодной говядины (ФОТО)
  • В Сумгайыте уничтожены сотни килограмм непригодной говядины (ФОТО)
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