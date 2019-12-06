В Агджабеди тоже проходит акция по посадке деревьев (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Агджабединцы, с большим воодушевлением встретившие инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высаживанию 650 тысяч деревьев за один день по случаю 650-летнего юбилея поэта и мыслителя Насими, с активно участвуют в широкомасштабной акции, сообщает в пятницу Trend.

В ходе благородной акции в районе сажают тысячи лиственных и хвойных деревьев.

Деревья высаживают на участке автомагистрали Мингячевир-Бахрамтепе, проходящей через Агджабединский район.

В ходе акции, способствующей озеленению, оздоровлению окружающей среды, приняли участие коллективы управлений, предприятий и организаций, представители общественности, интеллигенции, рядовые граждане.

Высаженным деревьям уже обеспечен соответствующий уход.

В целом по республике, в этой бесценной акции, нацеленной на пропаганду творчества поэта на международной арене, увековечивание его имени, популяризацию литературного и культурного наследия Азербайджана, приняли участие представители общественности всех регионов страны, а также представители государственных и правительственных структур, дипломатического корпуса, органов исполнительной власти, НПО и волонтеры.

Мероприятие республиканского масштаба стартовало в Шамахинском районе, где родился поэт, творчество которого по праву считается бесценным даром азербайджанского народа мировой культуре.

Напомним, что по распоряжению Президента Ильхама Алиева 2019 год был объявлен «Годом Насими» в связи со 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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