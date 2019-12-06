Фирдовси Алиев: Число посаженных сегодня деревьев превысило 650 тысяч

БАКУ /Trend/ - Инициатива по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта Насими стала демонстрацией солидарности азербайджанцев. Мы поставили перед собой цель посадить 650 тысяч деревьев. Но согласно поступившей информации, число посаженных деревьев превысило 650 тысяч, что очень радует нас.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, только сотрудники SOCAR посадили 100 тысяч деревьев. Около 12 тысяч саженцев были отправлены для посадки на остров Чилов.

Алиев добавил, что посадка в один день 650 тысяч деревьев окажет положительное влияние и на нынешнее, и на будущие поколения.

"Саженцы, отправленные в регионы, отбирались в соответствии с климатическими условиями конкретного района. Главное – чтобы за посаженными деревьями был постоянный уход и контроль», - сказал Алиев.

Отметим, что посадка в один день 650 тысяч деревьев положительно повлияет на увеличение площади озелененных участков в стране, снижение влияния глобального потепления, а также поглощение углекислого газа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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