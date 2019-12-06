Фирдовси Алиев: Число посаженных сегодня деревьев превысило 650 тысяч

6 декабря 2019 18:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Инициатива по посадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем гениального поэта Насими стала демонстрацией солидарности азербайджанцев. Мы поставили перед собой цель посадить 650 тысяч деревьев. Но согласно поступившей информации, число посаженных деревьев превысило 650 тысяч, что очень радует нас.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев.

По его словам, только сотрудники SOCAR посадили 100 тысяч деревьев. Около 12 тысяч саженцев были отправлены для посадки на остров Чилов.

Алиев добавил, что посадка в один день 650 тысяч деревьев окажет положительное влияние и на нынешнее, и на будущие поколения.

"Саженцы, отправленные в регионы, отбирались в соответствии с климатическими условиями конкретного района. Главное – чтобы за посаженными деревьями был постоянный уход и контроль», - сказал Алиев.

Отметим, что посадка в один день 650 тысяч деревьев положительно повлияет на увеличение площади озелененных участков в стране, снижение влияния глобального потепления, а также поглощение углекислого газа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Мы своими руками создаем большой зеленый парк для будущего поколения - Азер Паша Нематов (ФОТО)
Социум 18:55
650 тысяч деревьев в день! Представьте, сколько замечательных у нас появится парков — Сахиб Пашазаде (ФОТО)
Социум 18:28
Жители Масаллы с большим воодушевлением присоединились к акции по посадке деревьев (ФОТО)
Общество 18:22
В Тертерском районе прошла акция по высадке деревьев (ФОТО)
Общество 17:09
В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
Общество 16:59
В связи с 650-летием Насими в Нафталане посадили тысячи деревьев (ФОТО)
Общество 16:52
Лента новостей
Туркменистан наращивает культивирование томатов
Бизнес 19:30
"Эксимбанк" Малайзии может выделить Узбекистану льготный кредит
Финансы 19:30
В Азербайджане представлен очередной механизм льготного финансирования для МСБ
Экономика 19:29
ЕБРР, открывая новые офисы, надеется на дальнейшее расширение в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 19:22
Стамбул по прежнему лидирует по числу используемых в Турции автомобилей
Турция 19:20
В Гедабейском районе Азербайджана газифицированы еще сотни домов
Энергетика 19:06
Грузинская строительная компания осуществляет продажу номеров двух гостиничных комплексов
Бизнес 19:05
ERIELL Group увеличила приток газа на 8 месторождениях в Узбекистане
Энергетика 19:05
Туркменистан нацелен на экспорт бройлерных цыплят
Бизнес 19:05