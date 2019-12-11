Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева

БАКУ /Trend/ - Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении правозащитника Огтая Гюльалыева, находящегося в коме в результате черепно-мозговой травмы, сообщает в среду Trend.

Фонд Гейдара Алиева как неправительственная организация с 2004 года оказывает необходимую поддержку гражданам в отдельных областях, в частности, в гуманитарной сфере, и деятельность в этом направлении продолжается и сегодня.

Считая своей главной миссией поддержать каждого, кто нуждается в помощи, за прошедший период Фонд Гейдара Алиева только в сфере здравоохранения рассмотрел обращения десятков тысяч граждан, оказав соответствующую помощь.

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