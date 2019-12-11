Стала известна дата диагностического оценивания психологов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - С 24 по 28 декабря в Азербайджане пройдет экзамен по оцениванию знаний и навыков психологов общеобразовательных учреждений.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство образования, экзамены будут проведены в корпусе № 2 Азербайджанского государственного экономического университета.

После завершения процесса проверки электронных заявок, точная информация об участии в экзаменах будет отправлена на личные страницы кандидатов.

В ходе экзамена они должны будут ответить на 60 тестовых вопросов за полтора часа. Каждый правильный ответ будет оценен в один балл.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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